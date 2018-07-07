ЧМ-2018: в первом полуфинале сыграют Франция и Бельгия, участников второго узнаем сегодня

Итоги двадцатого игрового дня.

Французы вчистую переиграли Уругвай, который до этого легкой добычей не казался. Возможно, это произошло из-за отсутствия травмированного Кавани. Подопечные Дешама забили в каждом из таймов благодаря голам Варана (на 40-й мин.) и Гризманна (на 61-й мин.) — 2:0.

Затем Бразилия не сумела остановить победную поступь Бельгии. Уже на 13-й минуте Фернандиньо срезал мяч в свои ворота, а по истечении получаса де Брюйне удался «выстрел» в дальний угол и все чего смогли добиться бразильцы, так это забить «гол престижа» (Аугусто) — 1:2. Стоит отметить, что сама игра изобиловала атаками и ударами по воротам и оба соперника были достойны полуфинала. но дальше идет Бельгия.

Сегодня будут сыграны еще два поединка, в которых определится вторая пара полуфиналистов. Сначала сразятся Швеция и Англия (начало в 17 час.), а потом Россия сыграет с Хорватией (21 час.). Прямая трансляция обеих игр запланирована на канале «Интер».