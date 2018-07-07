 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

ЧМ-2018: в первом полуфинале сыграют Франция и Бельгия, участников второго узнаем сегодня

Суббота, 7 июля, 2018

Итоги двадцатого игрового дня.

Французы вчистую переиграли Уругвай, который до этого легкой добычей не казался. Возможно, это произошло из-за отсутствия травмированного Кавани. Подопечные Дешама забили в каждом из таймов благодаря голам Варана (на 40-й мин.) и Гризманна (на 61-й мин.) — 2:0.

Затем Бразилия не сумела остановить победную поступь Бельгии. Уже на 13-й минуте Фернандиньо срезал мяч в свои ворота, а по истечении получаса де Брюйне удался «выстрел» в дальний угол и все чего смогли добиться бразильцы, так это забить «гол престижа» (Аугусто) — 1:2. Стоит отметить, что сама игра изобиловала атаками и ударами по воротам и оба соперника были достойны полуфинала. но дальше идет Бельгия.

Сегодня будут сыграны еще два поединка, в которых определится вторая пара полуфиналистов. Сначала сразятся Швеция и Англия (начало в 17 час.), а потом Россия сыграет с Хорватией (21 час.). Прямая трансляция обеих игр запланирована на канале «Интер».



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования