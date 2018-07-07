Фронтовая Горловка: за неделю скончались 56 человек

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 25 июня по 1 июля в Горловке скоропостижно скончались 56 горловчан, обнаружен один неопознанный труп. Сообщается о трех заявлениях о пропаже людей.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 352 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 7 мальчиков и 9 девочек.