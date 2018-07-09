Большинство поляков выступает за принятие беженцев из Украины

56% поляков выступают за принятие беженцев с украинских территорий, затронутых вооруженным конфликтом. В то же время 35% – против этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), пишет TVP.info.

72% поляков негативно относятся к приему беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Избиратели «Права и справедливости» (92%) и движения Кукиз’15 (85%) являются наибольшими противниками приема беженцев из этих регионов. Наиболее открыт электорат партии «Новочесна» (60%) и «Гражданской платформы» (51%).

75% респондентов – против предоставления убежища иммигрантам из мусульманских стран, даже если в результате этого Польша потеряла бы деньги из фондов ЕС.

По данным CBOS, партийные предпочтения поляков не влияют на мнение о приеме беженцев из Украины настолько ощутимо, как в случае Ближнего Востока и Африки.

Опрос провели между 7 и 14 июня 2018 года.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что 1,5 млн украинцев в Польше, которые «бежали из своей страны», не зарегистрированы беженцами только потому, что «в Польше легко найти работу».

Таким образом Варшава оправдывает перед ЕС свой отказ принимать искателей убежища из стран Африки и Ближнего Востока.

Украинская сторона опровергала эти заявления. В частности, посольство Украины в Польше обнародовало заявление о «реальном количестве украинских беженцев», в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.

По данным Евростата, в прошлом году убежища в Польше попросили 300 украинцев.

Всего в прошлом году об убежище в ЕС попросили почти 9000 украинцев, значительно меньше по сравнению с последними несколькими годами.