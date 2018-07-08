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Средняя зарплата в Донецкой области на втором месте по Украине

Воскресенье, 8 июля, 2018

Наивысшая средняя зарплата фиксировалась в Киеве. Она составила 12721 гривен. На втором месте — Донецкая область — 9173 гривен.

В четырех регионах Украина заработная плата превысила среднюю по Украине. Такая тенденция наблюдалась с января по май 2018 года в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях, сообщает пресс-служба Государственной статистики.

В Госстате сообщили, что средний размер заработной платы во всех регионах Украины был выше уровня минимальной оплаты труда. Однако только в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине.

В частности, в Киеве размер средней заработной платы составил 12721 гривен, Донецкой области — 9173 гривен, Киевской — 8392 гривен и Днепропетровской — 8237 гривен. При этом в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях зафиксирован низкий уровень заработной платы (который не превышал 79% от средней заработной платы по Украине).

Отмечается, что в январе-мае 2018 года в Украине размер средней номинальной заработной платы составлял 8225 гривен и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%.

По данным Госстата, реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Корреспондент



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