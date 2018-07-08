В Горловке, Донецке и Макеевке решили продлить время работы общественного транспорта

Новый график начнет действовать с 9-го июля.

Так, в Макеевке режим работы пассажирского автотранспорта на части городских маршрутов продлено до 21.30-22 час. На других маршрутах ситуация изучается.

В тестовом режиме продлевается работа общественного транспорта и в Горловке. На данный момент известно, что изменения коснулись следующих маршрутов: 1, 2, 21, 24, 101. Последние рейсы теперь будут производиться в период с 20 до 21 час.

Схожая ситуация и в Донецке, где 9-го июля время работы пассажирского автотранспорта будет изменено на десяти маршрутах.