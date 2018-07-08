Фронтовая Горловка: на линии разграничения было тише обычного

Такой вывод можно сделать исходя из анализа сводок обеих сторон.

В окрестностях Горловки 7-го июля неспокойно было вечером, когда некоторое время длился неинтенсивный бой на западе/юго-западе. Периодически применялось крупнокалиберное вооружение и гранатометы. Из стрелкового огонь открывался под Новолуганским. После полуночи на севере были слышны одиночное тяжелое.

Кроме того, стало известно, что в результате боевых действий сгорел дом в Зайцево. Еще один дом получил повреждения в Докучаевске.

Фиксировались нарушения «хлебного» перемирия под Донецком (Пески, Красногоровка), на луганском и мариупольском направлениях.