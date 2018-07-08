ЧМ-2018: Россию в полуфинал не пустили

Вчера состоялись два матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Сначала Англия абсолютно по делу обыграла Швецию — 2:0 (Магуайр, Алли), причем скандинавы сыграли откровенно ниже своих возможностей.

Последнюю путевку в полуфинал 120 минут разыгрывали Хорватия и Россия, так как выявить сильнейшего в основное время им не удалось. На 31-й минуте счет открыл Денис Черышев, но Крамарич довольно быстро восстановил статус-кво. В дальнейшем, хорваты больше владели мячом и атаковали, но основное время так и закончилось вничью — 1:1.

В овертайме соперники снова обменялись голами — на 101-й минуте отличился бывший киевский динамовец Вида, но россиян спас натурализованный бразилец Фернандес буквально за минуту до конца матча. Герою матча суждено было стать и антигероем — Фернандес, пробивая пенальти, умудрился не попасть в рамку ворот, а удар Смолова взял Субашич. У хорватов сплоховал только Ковачич, а удар Ракитича вывел Хорватию в полуфинал турнира.

Таким образом, в полуфиналах встретятся Франция – Бельгия (10 июля) и Англия – Хорватия (11 июля).