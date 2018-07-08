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ОБСЕ: На Донбассе нужно развести силы и средства в тех местах, где позиции сторон слишком близко друг к другу

Воскресенье, 8 июля, 2018

Александр Хуг считает, что для прекращения насилия в районе проведения ООС необходимо отдать приказ об отводе сил и тяжелого вооружения.

Во время так называемого «хлебного перемирия» на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов. Однако «первопричина насилия не устранена». Об этом Громадському радио сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. 

«Вначале мы зафиксировали, что количество нарушений спало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого выпал тяжелый груз насилия, которое мы до сих пор фиксируем», — сказал господин Хуг.

По его словам, первопричинами насилия является близкое расположение позиций ВСУ и незаконных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

«Что нужно в этот период затишья? То, чтобы воспользовались случаем и отдали другие приказы. Например, приказ для разведения сил и средств в тех местах, где позиции слишком близко друг к другу. Приказ об отводе тяжелого вооружения. Все эти мероприятия уже были согласованы в Минске. Не должны приниматься новые соглашения, нужно имплементировать достигнутые договоренности. Для этого должна быть воля, правильный посыл и коммуникация. Эти мероприятия должны выполняться по принципу зеркальности», — считает Александр Хуг.

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