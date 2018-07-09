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Для Донбасса пригодится опыт Пуэрто-Рико — Яресько

Понедельник, 9 июля, 2018

Бывший министр финансов думает над тем, как применить опыт восстановления региона после урагана в Украине.

Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько считает, что проект восстановления инфраструктуры Пуэрто-Рико после разрушений вызванных ураганом Мария, может дать Украине опыт для эффективного восстановления Донбасса.

Ураган полностью разрушил остров, я вижу это для себя как обучающий процесс — когда Донбасс полностью вернется к Украине мы будем понимать, как лучше его отстроить: какие приоритеты должны быть, какие методы использовать, какие международные фирмы занимаются такими проблемами. Я занимаюсь этим там, но думаю, как этот опыт использовать в Украине», — рассказала Яресько.

По ее словам, на восстановление Пуэрто-Рико федеральное правительство США (остров считается американской территорией, но не является полноценным штатом) выделило $50-60 млрд.

По предварительным оценкам, процесс займет от пяти до десяти лет.

Яресько была министром финансов в правительстве Арсения Яценюка до его роспуска в апреле 2016 года. В марте 2017 года Яресько назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контроля для Пуэрто-Рико.

Корреспондент



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