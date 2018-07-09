Фронтовая Горловка: в воскресенье было почти тихо

Понедельник, 9 июля, 2018
Обострение последних дней в окрестностях города продолжает идти на спад.
Местные жители сообщили о непривычном затишье. Напомнили боевые действия о себе лишь раз, когда из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов во второй половине дня стреляли в стороне Гагаринского.
По некоторым данным. неспокойно было и под Светлодарском, но об этом не писали даже пользователи соцсетей.
Также периодически фиксировались нарушения в районе Авдеевки и Ясиноватой, под Марьинкой, Докучаевском, на участке от Широкино до Павлополя.