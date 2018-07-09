Утром начались перебои со связью Vodafone

Как сообщили представители самопровозглашенных республик, сигнал отсутствует как в «ДНР», так и в «ЛНР».

По их предположениям, работа мобильного оператора нарушена в связи с аварией в районе Лисичанска.

Перебои связи Vodafone подтверждают и жители Горловки.

В пресс-службе компании заявили, что мобильной связи нет в связи с обрывом оптововолоконного кабеля.

«Подробности, где это произошло, уточняем. Если на подконтрольной Украине территории, то ремонтные работы начнутся быстрее», — говорится в сообщении.