Фронтовая Горловка: два дома повреждены в Широкой Балке

Информации о боевых действиях за вчерашний день практически нет, а вот о разрушениях — есть.

В понедельник сообщение о боях под Горловкой мы нашли лишь одно — в районе Новолуганского и Доломитного после 16 час. зафиксированы непродолжительные перестрелки, кроме того применялись гранатометы.

В дальнейшем, судя по отсутствию тревожной информации, в окрестностях города было тихо. Однако, сегодня утром интернет-издания со ссылкой на главу горадминистрации Горловки от «ДНР» Ивана Приходько сообщили, что два дома были повреждены на ул.Плотинной в Широкой Балке в результате обстрелов.

Кроме того, 9-го июля неспокойно было между Ясиноватой и Авдеевкой, под Песками, у Новотроицкого и Докучаевска, а также на мариупольском направлении.