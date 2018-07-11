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Горловчанка сняла видео с ценами на продукты

Среда, 11 июля, 2018

Судя по размещенному в Youtube ролику, цены немного выше тех, о которых заявляют нынешние городские власти от «ДНР» по итогам регулярных мониторингов.

Итак, на данный момент картофель в Горловке стоит от 22 рублей, но тот, что покрупнее и покрасивее — уже по 30 руб./кг. Цена на огурцы составляет 35 руб., на капусту — 10, кабачки — по 20,  а баклажаны — по 50 руб./кг. Перец стоит 55 рублей, морковь — 65, помидоры помельче — 45 руб., а покрупнее — 60 руб. за кг, лук — от 20 до 50. Появились в продаже арбузы, которые можно купить по 30 руб. за 1 кг.

Что касается куриного мяса, то крылья можно продаются по 129, голень — 138, бедро — 176, грудка — 186, а филе — по 210 рублей за кг. Цена на куриные яйца стартует от 32 рублей за десяток, но покрупнее есть и по 42-46, а самые дорогие стоят 50-52 руб.

 



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