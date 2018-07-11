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Фронтовая Горловка: ситуация остается тревожной

Среда, 11 июля, 2018

 Как сообщалось ранее, вчера утром под обстрел попал жилой сектор Широкой Балки.

 По уточненным данным, повреждения получили три частных дома. Днем жители близлежащих жилмассивов слышали одиночный громкий «бах» под Гольмовским, а уже ночью очевидцы сообщали о боях на этом же направлении. В результате боевых действий в районе Травневого и Доломитного была повреждена ЛЭП.

 Также продолжали стрелять под Донецком (у Марьинки и Красногоровки, Авдеевки и Ясиноватой), но самой сложной во вторник оставалась ситуация на мариупольском направлении.



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