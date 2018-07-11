ЧМ-2018: Франция вышла в финал

Вчера, 10-го июля, состоялся первый полуфинальный поединок чемпионата мира по футболу.

Матч начался с атак Бельгии, но к середине тайма игра выровнялась, а вскоре инициатива перешла к французам. Все решил гол Умтити в дебюте второго тайма, когда был удачно завершен розыгрыш углового. В дальнейшем, бельгийцы пытались атаковать, но соперник не только умело оборонялся, но и проводил острые контратаки и порой спасало только мастерство Тибо Куртуа.

В итоге матч завершился с минимальным счетом и в финале подопечные Дидье Дешама ждут победителя пары Хорватия — Англия, который начнется сегодня в 21 час. Прямая трансляция на канале «Интер».