Пожары уничтожают поля пшеницы

Более 40 гектаров сухой травы и пять гектаров пшеницы уничтожены пожаром в подконтрольном «ДНР» Амвросиевском районе.

«10-го июля в 12:21 в Амвросиевском районе между населенными пунктами Покровка и Троицко-Харцызск произошел пожар. В результате уничтожена пшеница на корню площадью пять гектаров и сухая растительность на площади 43 гектара», – говорится в сообщении.

Кроме того, в конце прошлой недели горели засеянные пшеницей поля сельскохозяйственного назначения в Новоазовском районе. Огнем было уничтожено 120 га пшеницы.