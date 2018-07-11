Горняки трех шахт остановили работу из-за долгов по зарплате

Шахтеры госпредприятия «Мирноградуголь» остановили работу из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

Так, 10 июля остановилась работа шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь», на которой работает 3500 сотрудников.

«На прошлой неделе Кабмин принял решение о выделении 324 млн грн на погашение задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт, а сегодня эти средства начали поступать шахтерам на карточки. Но, Минэнергоугля и другие государственные органы не смогли направить запланированные 45 млн грн для погашения задолженности по заработной плате на ГП «Мирноградуголь»», – написал Михаил Волынец.

По его данным, задолженность по зарплате на этом объединении составляет около 90 млн грн.

Кроме того, 11 июля к работе не приступили горняки шахты «Капитальная», также к ним присоединились сотрудники «Центральной» и шахты «5/6».

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