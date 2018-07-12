ЧМ-2018: в финале компанию Франции составит Хорватия

Вчера вечером на чемпионате мира по футболу состоялся второй полуфинал.

Уже на 5-й минуте Англия повела в счете после того, как Триппьер безукоризненно исполнил удар со штрафного. Хорватию гол особо не смутил и она начала методично расшатывать оборону соперника. Восстановить равенство на табло удалось лишь после перерыва — на 68-й минуте отличился Перешич. Больше забить футболистам не удалось, хотя несколько неплохих моментов (особенно у хорватов) еще было.

В дополнительное время Хорватия продолжила доминировать на поле и на 109-й минуте добилась своего — победный мяч провел Манджукич — 2:1.

Таким образом, в финале, который состоится в воскресенье, 15-го июля, Франция сыграет с Хорватией. Ну а матч за 3-е место будет проведен днем ранее — в субботу, 14-го июля. В нем бронзовые награды чемпионата мира разыграют сборные Бельгии и Англии.