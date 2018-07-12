Фронтовая Горловка: север снова под обстрелом

В течение среды было относительно тихо, за исключением северных окраин.

11-го июля ночью из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов стреляли у Новолуганского, а в светлое время суток перестрелки изредка фиксировались также на севере и северо-западе.

Поздним вечером, по словам очевидцев, стреляли по БПЛА, а после полуночи в стороне Гольмовского раздавались «бахи».

По информации главы горадминистрации от «ДНР» Ивана Приходько, в поселке Гольмовский в результате боевых действий зафиксированы повреждения (выбиты оконные стекла) домов на ул. Школьной, Жидкова, Мушкетовской и Ворошиловградской.

Сегодня с утра также слышно гупанье, но в соцсетях «успокоили» местных жителей — «работает полигон».

Также 11-го июля продолжались бои под Донецком и на востоке от Мариуполя.