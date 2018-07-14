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В ОБСЕ признались: они не могут эффективно контролировать границу

Суббота, 14 июля, 2018

Наблюдателям сложно работать на неконтролируемом участке украинско-российской границе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ рассказала, что не может эффективно следить за тем участком украино-российской границы, где нет украинского контроля. Об этом в интервью «Громадському» сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он рассказал, что в обязанности наблюдателей входит контролировать всю территорию Донбасса, включая его неподконтрольную часть. Это касается и 408-километрового участка незащищенной границы между Украиной и Россией. Однако свободного доступа к этой территории наблюдатели не имеют.

«Мы регулярно отправляем патрули на границу, но проблема в том, что мы вынуждены пройти через несколько блокпостов, прежде чем доберемся туда. И в тот момент, когда мы приближаемся к границе, вооруженные люди уже знают, что мы скоро придем. Мы не можем постоянно находиться рядом с границей, в таких городах, как Амвросиевка или Новоазовск, и должны достаточно быстро возвращаться на базу в Луганск, Донецк и другие города. А время, которое мы можем провести на границе, довольно ограничено», – сказал он.

Хуг указал на многочисленные случаи, когда вооруженные сторонники «ЛДНР» отказывались пропускать СММ ОБСЕ или не подпускали близко к блокпостам. А с «разрешенного» расстояния невозможно полноценно осуществлять мониторинг.

«Все, что видят наши наблюдатели, вероятно контролируется, и не может называться эффективным и независимым мониторингом», – пояснил Хуг.

Реальная газета



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