Пенсии жителям неподконтрольного Донбасса нужно выплачивать — Денисова

Пенсионный фонд Украины должен разработать механизм выплаты пенсий для жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР».

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова перед заседанием правления ПФУ.

«Я хочу, чтоб мы записали в решении, что Пенсионному фонду обеспечить выполнение решений судов относительно выплаты пенсий согласно принятым судами решениям в пользу пенсионеров и разработать механизм выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР», — сказала она.

Омбудсмен отметила, что украинское правительство должно разработать для этого необходимые нормативно-правовые акты.

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