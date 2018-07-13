Фронтовая Горловка: бои завязались ближе к полуночи

По словам местных жителей, на протяжении дня было тихо.

После 22 час. изредка были слышны перестрелки в стороне Гольмовского, которые к полуночи усилились. Кроме того, на светлодарском направлении применялось крупнокалиберное вооружение, также прогремели несколько не тяжелых «бахов».

Помимо всего горожане снова жаловались на проблемы со связью Vodafone, точнее — на ее отсутствие.

Под Донецком 12-го июля фиксировались нарушения «хлебного» перемирия под Марьинкой, Авдеевкой и Ясиноватой, в районе аэропорта. По-прежнему неспокойно у Докучаевска, на мариупольском направлении.