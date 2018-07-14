Фронтовая Горловка: тишину нарушили поздним вечером

В пятницу, 13-го июля, местные жители сообщали о спокойной обстановке. Стрелять начали только с наступлением темноты.



Активность боевых действий была зафиксирована на одном направлении — на севере (Гольмовский, Доломитное, Новолуганское). Здесь все началось с редких перестрелок, которые после 22 час. переросли в достаточно серьезный бой. По словам, очевидцев, позднее была слышна работа ЗУ, возможно, применялась и бронетехника (БМП).

В районе Донецка, также вечером, воевали в стороне Марьинки, Песков и Трудовских. Неоднократно нарушалось перемирие под Докучаевском и Мариуполем, на луганском направлении.