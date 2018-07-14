Верховная Рада выделила деньги шахтерам

Верховная Рада выделила шахтерам 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате. За изменения в госбюджет на заседании в пятницу, 13 июля, проголосовал 261 депутат.

Изначально авторы документа предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в два раза.

Также предлагается предоставить Кабмину право перераспределять конфискованные по коррупционным делам средства.

По данным Минэнерго, на 1 июня долги по зарплате шахтерам составляли 378 млн грн. В то же время в Независимом профсоюзе горняков утверждают, что долг перед шахтерами составляет 1,1 млрд грн.

Кроме этого, 13 июля депутаты Верховной Рады поддержали законопроекты об автомобилях с еврономерами, но об этом мы расскажем чуть позже.