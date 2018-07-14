Законы о «евробляхах»: что ждет водителей

В пятницу, 13 июля, депутаты Верховной Рады поддержали законопроекты об автомобилях с еврономерами. За проголосовали 256 депутатов.

Проект закона №8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто. Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Ограничение на ввоз автомобилей

Согласно законопроекту №8488, теперь будут действовать ограничения на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Таким образом, нерезидент сможет ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль. Ввоз следующих предусматривает наличие гарантии. Гарантом может быть финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.

В Украине исчезнут такси с еврономерами

Также усиливается ответственность за нарушение таможенных правил. Человек, который ввез в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовать его. Ему будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф — 34 тысячи гривен.

Суммы штрафов

Любой другой человек, который вопреки установленным правилам, получит транзитное или временно ввозимое авто во владение, пользование или распоряжение или будет использовать такое авто в предпринимательской деятельности, для получения дохода, также получит штраф. Первый штраф работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тысяч гривен, повторное нарушение — 17 тысяч гривен, лишение права управления на 1 год и возмездное изъятие авто за счет нарушителя.

За невывоз авто за пределы страны своевременно, нарушители должны оплатить штрафы. Их размеры будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков. За один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 гривен, а за три дня отсрочки вывоза временно ввозимой машины — 850 гривен. Лишний месяц пребывания такого автомобиля на таможенной территории Украины будет стоить нарушителю 170 тысяч гривен или даже конфискацию авто по решению суда.

Суммы акцизного налога

Базовые ставки акцизного налога будут следующими: 50 евро — для авто с бензиновым двигателем и 75 евро — для дизельных. При вычислении полной стоимости акциза, эти ставки нужно будет умножить на коэффициент объема двигателя (в литрах) и возраст автомобиля. Ставки рассчитаны таким образом, что они будут защищать страну от экологического вреда, наносимого старыми автомобилями, возраст которых будет играть решающую роль в конечной стоимости. Соответственно закон будет мотивировать украинцев покупать более «свежие» автомобили.

Пример расчета акцизного налога (автомобиль 2008 года выпуска (10 полных лет), с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра (1800 см3): 50 х 1,8 х 10 = 900 евро

«Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 литра акциз составляет € 427, возрастом до пяти лет - € 2629, свыше пяти лет — € 3906. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить € 150, до пяти лет (Евро-5) — € 300, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) — € 750, 2000-2004 годы (Евро-3) — € 1500″, — объяснила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Также Южанина отметила, что акциз на автомобили стандарта Евро-2 (выпущенные до 1999 года), составит €7500. «Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину», — заключила она.

Полномочия фискальной службы, полиции и таможни

В законопроекте прописаны четкие правила взаимодействия всех задействованных служб и ведомств — подразделений органа доходов и сборов, Государственной пограничной службы, Национальной полиции. Если разрешенный срок пребывания иностранного авто в Украине истек, а машина так и не была вывезена, таможенник должен сообщить другие органы о совершении правонарушения. Получив сообщение, полицейские должны будут более пристально отслеживать такое авто на автомобильных дорогах Украины, а пограничники, в свою очередь, должны не допустить пересечения границы лицом, которое ввезло авто без уплаты соответствующих штрафов.

Кроме того, Национальной полиции будет предоставлено право проверять личность водителя авто с иностранной регистрацией на соответствие лицу, которое его ввезла. Если за рулем будет любое другое лицо, полицейский может наложить на водителя соответствующий штраф и сообщить о нарушении таможенных правил таможню. Важно, что протокол о нарушении, может быть составлен таможенником при отсутствии нарушителя, и вручен ему при выезде из Украины.

В свою очередь премьер Украины Владимир Гройсман пообещал, что репрессий для водителей «евроблях» не будет.

«В отношении водителей и автомобилей - никаких репрессий быть не может. Сегодня я проведу разговор с Нацполицией и с кем необходимо, чтобы до урегулирования вопроса в законодательном порядке никто людей не »кошмарил», - сообщил он.

Подробности