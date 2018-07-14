ЧМ-2018: сегодня будут разыграны бронзовые награды

Сборные Англии и Бельгии сразятся за третье место турнира.

Соперники уже встречались между собой — в группе G, после двух побед, они полурезервными составами выясняли кто займет первой место в турнирной таблице, а кто второе. Тогда сильнее оказались бельгийцы, которые победили с минимальным счетом и выиграли в группе. Сегодня, конечно же, будут играть лучшие. Кто победит на этот раз?

Начало матча — в 17 час. Прямая трансляция запланирована на канале «Интер».

Напомним, финал чемпионата по футболу состоится завтра, 15-го июля — Франция сыграет с Хорватией.