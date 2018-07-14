Фронтовая Горловка: часть поврежденных ураганом домов так и не восстановили

Об этом на своей странице в Facebook написал блоггер Никита Синицын.

«Прошедший 6 июня ураган нанес серьезнейшие повреждения кровле домов, сорвав более 3000 квадратных метров кровли», — сообщил он.

Вот что Никита рассказал далее:

«Вскоре после случившегося в «мэрии» на камеру показали, как активно ведутся восстановительные работы, но как только журналисты уехали, работа мгновенно стала и уже около 2 недель на поврежденных домах не ведутся ремонтные работы, хотя стройматериалы завезены и даже уже разобрана крыша на ряде участков для удобства проведения ремонта.

Результат подобной «работы» — в случае малейшего дождя жителей верхних этажей домов попросту заливает вода и «коротит» электропроводка.

Вопреки бравурным отчетам «ДНР», большинство домов так и остаются без кровли, класть которую никто не спешит.

«Ничего на Пушкинской не накрыли, дома№№ 48,50,54 — квартиры верхних этажей залиты и по перекрытиям вода поступает до квартир на третьем этаже», — утверждает одна из жительниц улицы.

По словам другой, в доме напротив доски торчат штабелями уже две недели лежит шифер, но при этом рабочих не видно, равно как и проводимых ими работ.

Кое-где в лучшем случае настелили обрешетку, то есть покрыли крышу досками, которые представляют из себя плохую преграду дождевой воде, а рубероид и шифер так и не уложены.

«Живем по ул.Пушкинской, многие, наверное, знают, что некоторые дома стоят без кровли, так вот у нас уже второй раз заливает квартиру, заливает — это мягко сказано. Итог, после первого потопа мама написала заявку в ЖЭУ но тишина, никто даже не пришел акт составить. Вот думаю, может как-то наш горисполком повлияет. В конце-то концов ребенок живет в этой сырости и от этого болеет. Девочки, подскажите, пожалуйста, в какой кабинет идти в горисполком, просто уже сил нет терпеть, когда вода капает на голову ребенку, не говоря за нас и ремонт. Честно крик души уже», — так описывает ситуацию горловчанка в одной из групп социальной сети, где ей советуют обратиться к Ивану Приходько и добавляют, что такая же ситуация у многих жильцов верхних этажей домов на ул.Пушкинская.

По городу ходят разговоры что ситуация связана с тем, что на первых порах в город пригласили подрядчиков из других городов, активно занявшихся ремонтом, но потом им не заплатили по какой-то причине и от работы те отказались. Пытаются ковыряться разве что горловские подрядчики, которых всего одна или две бригады, чего явно не хватает для устранения повреждения нанесенных ураганом.

PS. Так выглядел после урагана один из домов на ул.Пушкинская, говорят, за месяц во время имитации бурной деятельности на этом доме отремонтирована только обрешетка, то есть постелили доски, а вот класть шифер и рубероид никто не спешит», — так описал ситуацию Синицын.