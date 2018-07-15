«Бронза» у Бельгии, кто станет чемпионом мира по футболу — узнаем сегодня

Вчера состоялся матч за третье место между Бельгией и Англией.

Уже на 4-й минуте бельгийцы провели стремительную атаку, которая завершилась точным ударом защитника Менье. В дальнейшем команды продолжали атаковать, но «красные дьяволы» все же были несколько острее соперника. На 81-й минуте это материализовалось в еще один гол — забил прекрасно игравший Азар — 2:0.

В итоге Бельгия проиграла лишь один из семи матчей на чемпионате, в полуфинале с минимальным счетом уступив французам, и завоевала бронзовые награды турнира — это лучший результат команды в ее истории.

Ну а сегодня станет известно имя сильнейшей сборной на планете. В 18 час. на поле выйдут футболисты из Франции и Хорватии, которые и разыграют титул. Прямая трансляция запланирована на канале «Интер». Не пропустите!