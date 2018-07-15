В Горловке готовятся к запуску «Стирола»?

Анонсов о сроках когда предприятие будет запущено в работу мы не нашли, но зато в Интернете появились объявления об открытии вакансий.

Так, на работу требуются инженеры-химики, электромонтеры, слесари-ремонтники, монтажники, электрогазосварщики и электромеханики по лифтам. Кроме того, открыта вакансия на должность начальника цеха хозяйственной деятельности и начальника цеха общественного питания и розничной торговли.

Напомним, более года назад на концерне «Стирол» было введено так называемое внешнее управление от «ДНР».