Фронтовая Горловка: тишину нарушали в темноте

В воскресенье, 15го июля, местные жители сообщали о спокойной, как для Горловки, обстановке.

Так, ближе к 21 час. неспокойно было на севере города, где кроме стрелкового некоторое время применялись гранатометы. А уже ночью, около 2 час., очевидцы сообщили о нескольких исходящих.

Других тревожных сообщений из Горловки не поступало.

На протяжении выходного дня продолжали стрелять под Донецком (Пески, Марьинка, Авдеевка, Еленовка), Докучаевском, на луганском направлении (у Крымского), а также в районе Мариуполя (от Широкино до Пищевика).