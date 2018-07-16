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Франция — сильнейшая в мире футбольная страна

Понедельник, 16 июля, 2018

Вчера на чемпионате мира по футболу состоялся финальный поединок между Францией и Хорватией.

Как ни старались хорваты, как ни атаковали, но французы сыграли прагматичней, а также оказались фартовей. Счет в матче был открыт на 18-й минуте, когда Манджукич срезал мяч в свои ворота. Спустя 10 минут Перишичу удалось счет сравнять, но на 34-й минуте мяч в штрафной угодил ему в руку и после видеоповтора судья назначил довольно спорный пенальти, который четко реализовал Гризманн.

После перерыва сборная Хорватии продолжила атаковать, но забить не получалось, а вот Франция провела несколько контратак и снова забила: сначала отличился Погба, а через несколько минут забил и Мбаппе — 4:1. Итоговый счет установил Манджукич, который использовал ошибку вратаря, после чего французы больше не ошибались и спокойно довели игру до победы — 4:2.

Франция стала двухкратным чемпионом мира по футболу! Лучшим игроком финала назван Антуан Гризманн, лучшим молодым игроком турнира — Килиан Мбаппе, обладателем «Золотой бутсы» стал англичанин Гарри Кейн, а обладателем «Золотой перчатки» мундиаля — бельгиец Тибо Куртуа. Лучшим же игроком чемпионата мира признали капитана сборной Хорватии Луку Модрича.



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