В Константиновке совершил суицид боец ООС

Военнослужащий операции Объединенных сил (ООС), проходивший службу в воинской части на территории Константиновки, сам укоротил себе жизнь 9 июля. Бойцу шел всего 21-й год.

Об этом происшествии журналистам рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, отмечает местное издание Знамя индустрии.

По словам Артема Сергеевича, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье. Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи.

Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура.

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