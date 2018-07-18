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Литва примет на обучение школьников, пострадавших от войны на Донбассе

Среда, 18 июля, 2018

Правительство Литвы планирует выделить свыше 48 тысяч евро резервных средств для приема в стране школьников из пострадавших от войны районов Донбасса. Об этом сообщает портал Delfi.

Министерство образования и науки Литвы планирует направить эти средства на покрытие расходов на обучение и проживание с сентября по конец декабря в Литве 15 учащихся и сопровождающих их учителей.

Литва выполняет несколько проектов, связанных с оказанием помощи украинским детям: школьники из Восточной Украины учатся в Вильнюсском Доме литовцев, вместе со Швецией финансирует краткосрочные поездки детей из пострадавших регионов в Литву, организованы творческие лагеря, обучение учителей и психологов.

Литва ежегодно, начиная с 2014-го года, принимает украинских школьников из Донецкой и Луганской областей.

Европейская правда

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