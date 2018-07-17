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Фронтовая Горловка: «хлебное» перемирие окончательно сорвано?

Вторник, 17 июля, 2018

Вчера, 16-го июля, после нескольких более-менее спокойных дней ситуация в регионе начала обостряться. Не стали исключением и окрестности Горловки.

Еще засветло на юго-западе были слышны пулеметы, а с наступлением сумерек загремели редкие «бахи». По состоянию на 22 час. в стороне Красного Партизана продолжались перестрелки с применением крупнокалиберного вооружения. А вскоре «зашумело и светлодарское направление. В дальнейшем практически всю ночь неспокойно было на западе города. Громко здесь было и сегодня утром (около 5 час.).

Среди «горячих» точек вчерашнего дня упоминаются также районы Авдеевки и Ясиноватой, Марьинки и Красногоровки, Докучаевска и Новотроицкого, Крымского на Луганщине и ряд населенных пунктов на востоке от Мариуполя.

В Докучаевске в результате боевых действий ранена местная жительница, 1955 г.р. С диагнозом минно-взрывная травма и множественными осколочными ранениями ее госпитализировали в местную больницу.

Судя по всему,  «хлебному» перемирию, которое пусть и с натяжкой, но все же соблюдалось с начала месяца подошло к концу. А может быть вчерашнее обострение связано с окончанием чемпионата мира в  России или с состоявшейся встречей в Хельсинки лидеров США и РФ Трампа и Путина?



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

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