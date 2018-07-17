Сегодня четвертая годовщина трагедии MH17 в небе над Донбассом

Сегодня, 17 июля, исполняется четыре года со дня сбития «Боинга» рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом.

17 июля 2014 года примерно в 16:20 над городом Шахтерск Донецкой области пропал с экранов радаров самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии» Боинг-777, совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Тогда погибли 298 человек – все, кто был на борту. Среди них-граждане Нидерландов, Малайзии, США, Австралии.

Почти через четыре года, 24 мая 2018 года, Международная следственная группа на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Следователи подтвердили, что комплекс «Бук», из которого была запущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске, России. При этом РФ до сих пор отрицает свою причастность к трагедии.

На следующий день, 25 мая, Австралия и Нидерланды официально объявили, что именно Россия несет ответственность за уничтожение малайзийского «Боинга 777″ над Украиной в 2014 году. Теперь правительства Австралии и Нидерландов будут требовать привлечь Россию к ответственности.

Европейский Совет призвал Россию взять на себя ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить истину, справедливость и вину конкретных лиц в преступлении.

«Четвертая годовщина трагедии MH17. Склоняем головы в скорби и молимся с семьями 298 трагически погибших. Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом БУК, который принадлежал русским войскам и был доставлен с РФ. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт», — отметил сегодня президент Украины Петр Порошенко.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии. В частности он напомнил, что Верховная Рада ратифицировала Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в преступлениях, связанных со взбиванием самолета рейса МН17, которое регулирует вопросы сотрудничества компетентных органов обоих государств и преследования и осуждения виновных в рамках судебной системы Нидерландов.

«Верю в установление истины и достижение справедливости. Все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности и понести наказание», — отметил президент.

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