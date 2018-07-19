Хлорирование воды: существует ли жизнь без химиката?

Единственный производитель жидкого хлора в Украине предприятие Днепроазот остановило свое производство в июне. Сейчас запасы обеззараживающего вещества у водоканалов заканчиваются. Факты ICTV выясняли, действительно ли вся Украина рискует остаться летом без чистой воды.

Предприятие главной причиной своей остановки называет экономическую нецелесообразность производства жидкого хлора, связанную со значительным ростом цены на природный газ. Голубое топливо составляет 80% стоимости готовой продукции завода. Таким образом без хлора остались не только отечественные водоканалы, а и предприятия, которые используют средство для обеззараживания воды.

Стоимость химического вещества в тарифах на водоснабжение составляет примерно один процент. Поэтому значительные изменения в стоимости коммунальных услуг отсутствие отечественного хлора не принесет. Однако химическое вещество играет важную и пока незаменимую роль в очистке воды, которая, перед тем как попасть в украинские дома, преодолевает не короткий путь старыми водопроводными сетями.

Что ждет водоканалы

Пока недостаток хлора поставщики питьевой воды компенсируют собственными запасами. В некоторых городах из-за их нехватки снижают давление водоснабжения. Например, в Николаеве уже прибегают к такой практике. Таким образом хотят выиграть время на поиск новых, зарубежных поставщиков вещества.

В Днепре, где так же заканчиваются запасы хлора, на его пополнение выделили деньги из местного бюджета. За 4 миллиона гривен вопрос планируют решить за счет иностранных поставщиков. Самой большой проблемой, по словам местных чиновников, оказался не поиск подходящего иностранного хлора, а вопрос его транспортировки в Украину.

Немного больше повезло Львовской, Житомирской областям и Ивано-Франковску, где есть собственные системы очистки воды. Однако, это лишь частично компенсирует недостаток хлора.

Какие предприятия остались без хлора

По данным Европейской бизнес ассоциации, остановка Днепроазота может повлиять на работу производителей напитков. Речь шла о компаниях Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo. Однако все они чуть ли не сразу же эту информацию опровергли.

В Carlsberg работают, однако ожидают поддержки со стороны государства в решении вопроса. Coca-Cola и PepsiCo заявили, что продолжают работу в обычном режиме. В комментарии Фактам ICTV PR менеджер Кока-Кола Бевериджиз Украина Наталья Никитина сообщила, что компания работает на собственных резервах и ищет нового поставщика:

«Сейчас есть три трейдера, с которыми мы рассматриваем возможность сотрудничества. Смена поставщика не повлияет на мощность работы компании».

Так же не почувствует конечный потребитель и разницы в цене на продукцию производителя из-за остановки Днепроазота, сообщили в компании.

Альтернатива Днепроазоту

Отечественная обработка воды не делает ее пригодной для потребления без дополнительной очистки. Хлор вместе с вредными организмами, убивает все живое в воде, в том числе, и полезное.

В развитых странах качество водопроводной воды не уступает той, что продается в бутылках. В большинстве из них при этом хлор для очистки вообще не используют.

В Германии воду хранят в скважинах. Перед тем, как попасть в дома немцев, она проходит насыщение кислородом, взаимодействует с реагентами, которые абсорбируют железо и марганец, а далее – очищается через песчаные фильтры.

В Финляндии ЮНЕСКО признало водопроводную воду чистой среди 122 стран.

Из кранов жителей северной страны течет озерная вода, которая проходит обработку известью, снижающей кислотность. Затем очистка продолжается сульфатом железа, которое выводит органические примеси, и озонированием, которое обеззараживает воду. Завершается обработка добавлением гипохлорита натрия, который является более безопасным, чем использование обычного хлора.

Жизнь без хлора

Единственный отечественный поставщик обязан выполнять контрактные обязательства по поставкам хлора для водоканалов, независимо от цены газа, написал на своей Facebook-странице вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

«Вопрос стоимости газа не является форс-мажором для прекращения поставок и выполнения хозяйствующими субъектами контракта на поставку хлора. Отказ от поставки хлора по контрактам воспринимается как шантаж водоснабжающих предприятий и влияние на критическую инфраструктуру».

Иными словами, поставщик не выполняет условий контракта. И пока правительство ждет действий от Антимонопольного комитета из-за остановки предприятия, водоснабжающие предприятия пытаются решить проблему самостоятельно. Критическая ситуация стала толчком для поиска коммунальщиками современных вариантов замены хлора.

В столичном водоканале, например, прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя на современные и безопасные – низкоонцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты, или диоксид хлора.

Яна Семенюк, ICTV