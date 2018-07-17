«ДНР» направляет в Горловку специалистов для подготовки «Стирола» к запуску производства минудобрений

Об этом заявили представители самопровозглашенной республики.

«На ГП «Стирол» полным ходом идут работы по запуску крупнотоннажного производства минеральных удобрений. Принято решение оказать помощь горловским химикам, в частности, пригласить специалистов-ремонтников из других предприятий», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Горловку было направлено 90 специалистов. Это сотрудники Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур», Юзовского металлургического завода, Донецкого энергозавода, Докучаевского флюсо-доломитного комбината, Торезского электротехнического завода, предприятий «Донбасс-Либерти», «Снежнянскхиммаш» и Горловского мясокомбината.

«Персоналу «Стирола», подрядчикам и командированным специалистам поставлены задачи по ревизии технологического оборудования и коммуникаций. Особое внимание будет уделено цеху по производству аммиака. Также большой объем предстоит выполнить в парокотельном цехе и участке по приему, хранению и отгрузке аммиака. Кроме того, проводятся работы по техническому освидетельствованию оборудования, диагностике и ремонту электрических двигателей, проверке и калибровке приборов и прочие», — отмечается в опубликованной информации.

Ранее сообщалось, что в Интернете появились объявления об открытии вакансий на «Стироле».

Напомним, более года назад на концерне было введено так называемое внешнее управление от «ДНР».