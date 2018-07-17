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«ДНР» направляет в Горловку специалистов для подготовки «Стирола» к запуску производства минудобрений

Вторник, 17 июля, 2018

Об этом заявили представители самопровозглашенной республики.

«На ГП «Стирол» полным ходом идут работы по запуску крупнотоннажного производства минеральных удобрений. Принято решение оказать помощь горловским химикам, в частности, пригласить специалистов-ремонтников из других предприятий», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Горловку было направлено 90 специалистов. Это сотрудники Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур», Юзовского металлургического завода, Донецкого энергозавода, Докучаевского флюсо-доломитного комбината, Торезского электротехнического завода, предприятий «Донбасс-Либерти», «Снежнянскхиммаш» и Горловского мясокомбината.

«Персоналу «Стирола», подрядчикам и командированным специалистам поставлены задачи по ревизии технологического оборудования и коммуникаций. Особое внимание будет уделено цеху по производству аммиака. Также большой объем предстоит выполнить в парокотельном цехе и участке по приему, хранению и отгрузке аммиака. Кроме того, проводятся работы по техническому освидетельствованию оборудования, диагностике и ремонту электрических двигателей, проверке и калибровке приборов и прочие», — отмечается в опубликованной информации.

Ранее сообщалось, что в Интернете появились объявления об открытии вакансий на «Стироле».

Напомним, более года назад на концерне было введено так называемое внешнее управление от «ДНР».



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