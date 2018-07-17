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Украинская армия получит от США 100 млн. долларов

Вторник, 17 июля, 2018

Украина рассчитывает получить от США очередную материальную поддержку. По словам министра обороны Степана Полторака, речь идет о вооружении на сумму 100 млн. долларов. Он также отметил, что на США повлияли успешные реформы, проведенные в ВСУ.

Министр обороны Украины Степан Полторак выступил в эфире одного из украинских телеканалов. Темой его речи была поддержка Украины со стороны США. Так, Полторак рассказал, что на укрепление обороноспособности украинской армии американская сторона предоставит еще 100 млн. долларов. В частности, на эту сумму буду поставлено соответствующее вооружение, техника и оборудование.

По словам Полторака, США решили пойти на этот после принятия закона о национальной безопасности и анализа реформирования ВСУ. Министр особо подчеркнул, что помощь будет предоставлена в ближайшее время.

Кроме того, министр напомнил, что реформой Украины в ВСУ также довольны иностранные коллеги, присутствовавшие на саммите НАТО. По словам Полторака, партнеры Украины готовы оказывать конкретную помощь, а не только проводить консультации и предоставлять материальные предметы.

«Так, например, министр обороны Великобритании прибудет с визитом в октябре и мы рассматриваем вопрос о поставке оборудования для Вооруженных Сил Украины. Сейчас прорабатывается, что именно они будут поставлять нам. Министр обороны Канады — мы уже сформировали несколько договоров, подписали на поставку вооружения для Украины. Что касается министра обороны Польши, то у нас есть тесное военно-техническое сотрудничество, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной украинский-польско-литовской бригады», — рассказал министр.

Подытоживая Полторак добавил, что «министры-коллеги выступают за ускорение вступления Украины в НАТО», что ему очень приятно. Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится идея вступления Украины в альянс. По его словам, такой ход событий будет свидетельствовать об угрозе нацбезопасности РФ, а следовательно от него можно ожидать «крайне негативную реакцию».

Uapress.info



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