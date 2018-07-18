Фронтовая Горловка: вечером гремели тяжелые «бахи»

Во вторник местные жители слышали не только перестрелки, но и тяжелое.

По их словам, днем на юго-западных окраинах применялось крупнокалиберное вооружение, а к вечеру громко стало на севере, где скорей всего били из минометов (а временами и из более тяжелого) и так продолжалось практически до полуночи. Также периодически «шумел» юго-запад.

Сегодня, 18-го июля, с утра неспокойная обстановка сложилась в стороне шахты им. Гагарина.

В военных сводках отмечается, что во вторник по-прежнему продолжались боестолкновения под Донецком (Авдеевка и Ясиноватая, район аэропорта, Пески), у Докучаевска и Новотроицкого, на мариупольском направлении.