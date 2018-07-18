Трагедия в Енакиево: на насосной станции погибли несколько человек

Несчастный случай произошел вчера на канализационной насосной станции канализационных очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, при выполнении плановых работ погибли четыре сотрудника: инженер-технолог Елена Сыроватская (1993 г.р.), оператор хлораторных установок Людмила Беседина (1974 г.р.), слесарь-ремонтник Сергей Подольский (1961 г.р.), электрогазосварщик Андрей Топичак (1974 г.р.).

Еще четыре человека госпитализированы в местную больницу: начальник очистных сооружений Светлана Николенко (1981 г.р.), слесарь-ремонтник Александр Ефременко (1984 г.р.), слесарь-ремонтник Игорь Верчаков 1972 (г.р.), машинист насосных установок Наталья Верчакова (1954 г.р.).

В настоящее время ведется расследование произошедшего несчастного случая.