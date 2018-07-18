Отравление в детском лагере: госпитализированы 84 человека

Среда, 18 июля, 2018
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры и ГСЧС.
ЧП произошло в детском лагере «Ястребок», который находится в Лиманском районе. Дети почувствовали недомогание после ужина, у многих повысилась температура с приступами тошноты.
В течение двух дней с симптомами острого кишечного отравления в больницы Славянска, Краматорска и Лимана госпитализированы 84 человека, из них 68 детей, возрастом от 9 до 16 лет.
Сейчас в лагере проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.