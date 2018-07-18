 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Переселенцам упростили ряд бюрократических процедур

Среда, 18 июля, 2018

В Украине внесены изменения в три нормативных акта, которые упрощают ряд бюрократических процедур для переселенцев.

Правки внесены в постановления Кабмина №№ 505, 365 и 637. Общественная организация «Донбасс SOS» перечислила изменения, которые считает позитивными:

- увеличен размер адресной помощи студентам дневной формы обучения высших учебных заведений, а также ученикам профессионально технических заведений, до окончания ими учебы. Теперь размер выплат составит 1000 грн. (ранее было 442 грн.);

- предусмотрено право самостоятельно обращаться за получением адресной помощи детьми после получения паспорта в 14 лет;

- законодательно урегулировано право получения адресной помощи (переселенческих) на детей, которые были рождены у переселенцев уже после начала военного конфликта;

- урегулирован вопрос оформления справки переселенца детьми, которые получили паспорт без регистрации места проживания, но уже ранее были внесены в Единую базу данных о внутренне перемещенных лицах;

- урегулировано оформление справки переселенца лицами, чье жилье было разрушено либо стало непригодным для проживания в связи с проведением АТО;

- освобождены от необходимости прохождения идентификации лица с инвалидностью 1 группы, а также лица не способные к самообслуживанию, которые получают социальные выплаты через «Укрпочту»;

- отменены проверки при назначении (возобновлении) социальных выплат для переселенцев, которые работают на госслужбе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах.

«Пока неясно как будут действовать изменения в части проверок и идентификации в связи с вступлением в силу постановления суда о признании таких проверок незаконными. Но урегулирование ранее спорных моментов оформления справки и адресной помощи однозначно можно назвать позитивными изменениями», — говорится в сообщении организации.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования