В «Укравтодоре» назвали регионы с самыми плохими дорогами

В антирейтинг попали Донецкая и Луганская области.

«Укравтодор» сообщил, что на сегодня 95% дорог в Украине находятся в состоянии, которое не соответствует нормам. Отмечается, что самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается на данный момент в четырех областях, сообщает РБК.

«Это Черкасская (Р-10, Н-08 и участки на автодорогах Н-16, Н-01), Николаевская (Н-14, Н-11, Н-13, Н-11), Луганская (Т-13-02, участки на дороге Г-66, дорога Северодонецк — КПВВ «Станица-Луганская», участки на дороге Т-13-06), Донецкая (Н-08, Н-32, Т-05-18, Т-13-02 КПП «Танюшевка» Старобельск — Бахмут)», — сообщает Государственное агентство автомобильных дорог.

В 2017 году за средства государства было отремонтировано 1,5% дорог общей сети.

«Учитывая то, что 95% дорог из-за просроченных ремонтов, ненадлежащего содержания и других причин сейчас находятся в несоответствующем нормам состоянии, для восстановления понадобится время», — сообщили в «Укравтодоре».

С начала года Госагентство имплементирует две фундаментальные реформы — Дорожный фонд и децентрализацию дорог, говорится в сообщении.