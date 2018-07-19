Фронтовая Горловка: огонь открывали утром и вечером

В первой половине дня и вечером гремело западное направление, а ночью — еще и север.

18-го июля после 10 час. очень громко было в районе Южного и ж/м Гагаринский, где в течение 15-20 минут раздавались взрывы. Затем наступила тишина, которая продолжалась до вечера. Начиная с 19.30 и до 21 час. в окрестностях города ситуация снова обострилась — сначала «бахало» на западе, но вскоре о себе напомнили также юго-запад и северо-запад. После полуночи «шумел» север (сторона Гольмовского).

Также неспокойно в среду было в районе Ясиноватой, Авдеевки, Спартака и аэропорта, под Марьинкой, Докучаевском, на мариупольском направлении.