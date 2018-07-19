Красный Крест направил 154 тонны гуманитарки в «ДНР»

В этот раз жители неподконтрольной части Донбасса получат продуктовые наборы и строительные материалы.

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила восемь грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 19 июля.

«Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало восемь грузовых машин со строительными материалами и продуктовыми наборами общим весом почти 154 тонн от Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее, благотворительная организация направляла в «ДНР» 16 грузовиков с гуманитарной помощью весом почти 300 тонн. Это были продукты, материалы для теплиц и песок.

Корреспондент