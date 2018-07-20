Фронтовая Горловка: стреляли ночью

Местные жители слышали бои на западе и севере города.

По их словам, в первой половине встречи также гремели звуки войны, но в соцсетях их объясняли «работой полигона». Затем тревожных сообщений из Горловки мы не получали практически до 23 час., когда неспокойно стало в стороне ж/м Гагаринский, Майорска и Зайцево. Очевидцы рассказывали о перестрелках, в которых также активно применялись гранатометы и крупнокалиберное вооружение.

Кроме того, 19-го июля неспокойно было на светлодарском направлении, между Авдеевкой и Ясиноватой, в районе аэропорта, а также Марьинки, Красногоровки и Старомихайловки, Докучаевска и Новотроицкого, на востоке от Мариуполя.