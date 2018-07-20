Отравление в лагере «Орленок»: у 18 детей диагностировали острую дизентерию Зонне

Также были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины установил причину отравления детей в детском лагере «Орленок» Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.

Так, у 18 из 94 больных подтвержден диагноз — острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).

«Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Также были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

На данный момент работа детского лагеря «Орленок» прекращена, также открыто уголовное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований по ст. 325 ч. 1 Уголовного кодекса Украины.

Отмечено, что дизентерия — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан.

Напомним, инцидент произошел 16 июля. После ужина детям нездоровилось: повысилась температура, началась тошнота.

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