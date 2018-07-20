В Украине ускорился рост экономики — НБУ

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года незначительно ускорился.

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года незначительно ускорился — до 3,2% с 3,1% в первом квартале. Об этом сообщается в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованного вечером в четверг, 19 июля.

По данным Нацбанка, рост ускорился в условиях высоких деловых ожиданий предприятий и повышения доходов населения (в том числе за счет военных пенсий, заработных плат и денежных переводов). Последнее поддерживало высокие темпы роста розничного товарооборота.

В НБУ отметили, что во втором квартале 2018 года сохранился эффект базы сравнения, связанный с разрывом связей с неконтролируемыми территориями в этот период прошлого года. Как следствие, значительный вклад в рост экономической активности оказало увеличение объемов производства в энергетике и добывающей промышленности.

Корреспондент