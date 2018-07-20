Фронтовая Горловка: от взрыва гранаты пострадали бабушка и двое ее внуков

Пострадавшие накануне вечером уже пошли на поправку.

Вчера в Аксеновке произошел взрыв гранаты, в результате чего два мальчика получили многочисленные осколочные ранения, у одного был поврежден глаз, у второго — перелом руки. Кроме того, у у женщины 1946 г. р. сотрясение мозга и перелом челюсти.

Сначала сообщалось, что пострадали трое детей возрастом 7, 9 и 11 лет, но вскоре оказалось, что третий ребенок цел.

«По уточненным данным, двое детей и их бабушка находятся в тяжелом состоянии после взрыва. Третий ребенок просто испачкался кровью, ранений у него не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Сегодня с утра стало известно, что пострадавшие накануне вечером уже пошли на поправку. При этом обстоятельства происшествия не сообщаются.

Еще один подрыв гранаты произошел в Луганске, в результате чего пострадал мужчина, 1983 г.р. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.