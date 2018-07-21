В Харькове открыли памятник Л.Гурченко

В сквере на ул.Тринклера открыли памятник почетной харьковчанке, легендарной актрисе Людмиле Гурченко.

Памятник актрисе выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием. Над ними возвышается скульптура актрисы.

В открытии приняли участие городской голова Геннадий Кернес, заместители городского головы, депутаты горсовета. На открытие памятника приехал супруг актрисы, режиссер Сергей Сенин, своими воспоминаниями поделились харьковчане, которые лично были знакомы с актрисой.

Идея установить памятник выдающейся харьковчанке принадлежит Г.Кернесу. Как он отметил, теперь в Харькове появилось новое историческое место, своеобразный кино-сквер, где можно отдохнуть и вспомнить роли знаменитой харьковчанки.

«И мы, Харьков, сегодня возвращаем долг Людмиле Марковне. Она всегда была здесь: в своих книгах она описала Харьков в военное время, а покинув его, дала многим поколениям земляков возможность с гордостью говорить: «она наша, харьковская». Этот памятник — это точка силы великой актрисы в родном городе. И весь этот комплекс, такой кино-сквер, который здесь создан, — достоин ее красоты, ее сердечности и ее огромной, народной славы. Хочу искренне поблагодарить всех, кто приложил силы к этому проекту», — сказал городской голова.